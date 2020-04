L’AQUILA – Una raccolta fondi per sostenere le spese di produzione, imballaggio e spedizione di visiere protettive destinate inizialmente agli operatori socio-sanitari e in seguito anche per commercianti e volontari.

È l’iniziativa di Viviamolaq, collettivo di studenti e giovani professionisti dell’architettura e dell’ingegneria nato a L’Aquila nel 2012, con l’obiettivo di supportare le comunità locali nella riconquista e nella progettazione di spazi di aggregazione, venuti meno dopo il sisma del 6 aprile 2009..

“I dispositivi di protezione non sono destinati al solo territorio aquilano”, spiegano i promotori, “ma stiamo cercando di allargarci il più possibile in regione come nel resto del paese, facendo leva su contatti personali”.

Le visiere sono stampate con tecnologia 3D, utili a proteggere gli operatori socio-sanitari e gli altri lavoratori attualmente impegnati durante l’emergenza Covid-19.

“Abbiamo già iniziato, mettendo in campo le nostre competenze tecniche e digitali, a produrre e distribuire visiere protettive utili a prevenire il contagio” spiegano ancora, “sul modello open source sviluppato da Corona Makers Abruzzo. Per andare avanti e raggiungere sempre più destinatari, per poter proteggere chi lavora per gli altri in questo momento, abbiamo però bisogno di un aiuto concreto da parte di tutti”.

Tutti i dati relativi a donazioni ricevute, spese sostenute destinatari coinvolti nell’iniziativa saranno rese pubbliche attraverso i nostri canali social ed aggiornate quotidianamente.

La rete è in continua crescita e, ad oggi, coinvolge Caritas, Movimento Celestiniano, Emergency, Comitato 3.32, Associazione 180 Amici, Comunità 24 Luglio, gruppi dottori specializzandi L’Aquila, Sprar Comune di Pizzoli (L’Aquila).

I destinatari delle visiere sono ospedale di Pescara, specializzandi ospedale L’Aquila, medici di base province di L’Aquila e Chieti, Rsa, Associazione 180 Amici, Movimento Celestiniano, Ufficio postale centrale L’Aquila, Farmacia dott.ssa Romanelli L’Aquila, Comunità 24 Luglio, Sprar Comune di Pizzoli, amici medici e volontari sparsi in tutta Italia.

Per contribuire si può accedere all’indirizzo https://www.produzionidalbasso.com/project/aiuta-chi-lavora-sostieni-la-produzione-no-profit-di-visiere/.