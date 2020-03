5 aprile 2020, XI ANNIVERSARIO DEL SISMA: ore 24

Messa in suffragio per i “309 martiri” del terremoto nella Chiesa di S. Maria del Suffragio (Anime Sante) trasmessa in diretta su www.laquilablog.it e su www.abruzzoweb.it

9 aprile 2020, GIOVEDI’ SANTO: ore 18

Messa “in Coena Domini”, presieduta da Sua Em.za il Card. Giuseppe Petrocchi Arcivescovo metropolita di L’Aquila, nella Basilica di San Bernardino da Siena in diretta su www.laquilablog.it e www.abruzzoweb.it

11 aprile 2020, SABATO SANTO: ore 21

Veglia “de Vigilia Paschali”, presieduta da Sua Em.za il Card. Giuseppe Petrocchi Arcivescovo metropolita di L’Aquila, nella Basilica di San Bernardino da Siena in diretta su www.laquilablog.it e su www.abruzzoweb.it

12 aprile 2020, DOMENICA DI PASQUA: ore 18