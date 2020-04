L’AQUILA – Sono ancora ignote le cause dell’incendio di vaste proporzioni, divampato verso le 18 di ieri in zona Croce di Preturo, minacciando anche il centro abitato.

Le fiamme sono state domate in nottata, grazie all’intervento di un canadair, allertato dai vigili del fuoco, sul posto insieme ai Carabinieri forestali e mezzi dei volontari della Protezione civile, che hanno dapprima cercando di raggiungere le fiamme a piedi.

Sono ora in corso le indagini per conoscerne la natura: secondo quanto si apprende, sarebbero stati rinvenuti due fronti e quindi non è esclusa la origine dolosa. Smentita in ogni caso, dalle forze dell’ordine, l’ipotesi di scampagnata abusiva finita male.