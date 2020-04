L’AQUILA – Anche in un momento di emergenza come quello che sta vivendo il Paese, il Segretariato regionale per i beni e le attività culturali e per il turismo per l’Abruzzo continua a guardare avanti per tornare ad accelerare il processo di recupero del patrimonio culturale dell’Aquila e del Cratere.

La maggiore difficoltà, più volte manifestata dal segretario Regionale Stefano D’Amico, è la carenza nell’organico del Segretariato nonché in quello delle Soprintendenze territoriali di funzionari tecnici che possano espletare le funzioni di Rup (Responsabile Unico del Procedimento), per poter avviare i molti interventi finanziati negli anni dal Cipe per i quali il Segretariato svolge il delicato compito di stazione appaltante e di soggetto attuatore.

Nel condiviso interesse verso il territorio e i suoi beni monumentali, da riconsolidare, restaurare e valorizzare, il Comune dell’Aquila ha offerto supporto tecnico al segretariato Regionale e nella giornata del 1° aprile è stato sottoscritto dal sindaco Pierluigi Biondi e dall’architetto D’Amico un accordo finalizzato proprio ad una cooperazione tra le due amministrazioni nella gestione degli interventi di recupero del patrimonio culturale della città.

Il Comune metterà a disposizione propri tecnici per colmare le più pressanti necessità e consentire così l’avvio di una nuova fase di lavoro su importanti monumenti, che da tempo attendono prime e importanti lavorazioni o di essere finalmente completati e restituiti alla loro fruizione.