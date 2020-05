L’AQUILA – Per adeguarsi all’ordinanza del sindaco Biondi, l’Ance non perde tempo e “chiude” un’intesa con l’Istituto Zooprofilattico di Teramo per processare 500 tamponi al giorno sui 4.200 operai impegnati nei cantieri dell’Aquila e del cratere, pronti in 24/32 ore.

“Non solo tamponi, – spiega ai nostri microfoni il responsabile della commissione Covid19 Ance, Eliseo Iannini, – ma un’ulteriore misura di sicurezza, quella dei test sierologici. Riaprire i cantieri con prudenza e responsabilità è quello che vogliamo. Lunedì con la Asl, – dice Iannini, – definiremo la parte pratica, che vedrà impegnato il personale sanitario. Nel vecchio ospedale di Collemaggio, verrà individuata un’area, dove sarà montata una tensostruttura per i prelievi su tutte le maestranze. Da mercoledì potrebbero già partire i primi prelievi”.