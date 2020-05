L’AQUILA – A seguito del completamento dell’istruttoria da parte del settore Politiche per il benessere della persona, è stato elaborato l’elenco definitivo degli aventi diritto ai buoni alimentari, una delle misure per sostenere le famiglie più fragili nell’emergenza coronavirus.

L’elenco – riferito al primo avviso, quello pubblicato l’8 aprile scorso e i cui termini sono scaduti il 15 aprile – è pubblicato nella pagina dedicata della sezione speciale sul coronavirus attiva sul sito internet del Comune, a questo indirizzo https://www.comune.laquila.it/pagina1941_buoni-spesa-emergenza-covid-19.html ; nella stessa pagina è pubblicato anche l’elenco delle domande non ammissibili. Si ricorda che le chiamate per il ritiro dei buoni vengono effettuate per mezzo sms dalla Casa del Volontariato, in base agli elenchi forniti dal Comune.