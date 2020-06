L’AQUILA – Il settore Politiche per il benessere rende noto che sono stati approvati gli elenchi relativi al secondo avviso per i buoni alimentari relativi all’emergenza covid-19 e ai beneficiari del bonus economico riguardante l’anno 2019.

Gli elenchi dei buoni spesa per l’emergenza coronavirus (si ribadisce, riferiti al secondo avviso) sono quattro e concernono le domande dei nuclei familiari ammesse, non ammissibili, in istruttoria e di coloro che sono residenti o titolari di permesso di soggiorno illimitato che andranno in coda ai beneficiari del primo avviso. Detti elenchi sono pubblicati nella sezione speciale del sito istituzionale del Comune dell’Aquila dedicato alle attività del Comune nel periodo del coronavirus, a questo indirizzo https://www.comune.laquila.it/pagina1941_buoni-spesa-emergenza-covid-19.html

I beneficiari del bonus economico 2019, che avevano fatto domanda in seguito all’avviso dello scorso mese di febbraio, sono invece pubblicati in questa pagina https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1915&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1 del sito internet del Comune.

In entrambi i casi, per ragioni di tutela dei dati personali, negli elenchi gli interessati sono individuati con il codice rilasciato dal sistema informatico al momento della domanda.