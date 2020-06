L’AQUILA – I servizi demografici del Comune dell’Aquila informano che l’anagrafe on line per il rilascio dei certificati non è al momento attivo in quanto lo stesso verrà a breve sostituito con un nuovo portale. Pertanto, fino all’attivazione della nuova funzionalità di estrazione dei certificati, gli utenti potranno rivolgersi allo sportello della sede centrale di Via Roma 207/A (contattare i numeri 0862/645507-0862/645718-0862/645717).

Gli stessi servizi demografici rendono noto inoltre che, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di servizi on-line, si accederà al nuovo portale tramite Spid oppure con Carta Nazionale dei Servizi (Cns), tessera sanitaria (Ts-Cns) o Carta d’Identità Elettronica (Cie). Pertanto gli utenti sono invitati fin da ora a munirsi di una delle dette modalità di accesso, già previste dall’Agenda per l’Italia Digitale, tra le quali si consiglia quella con Spid in quanto più immediata. Si specifica, tuttavia, che sarà previsto, in una prima fase e in via temporanea, l’accesso anche con le tradizionali modalità di registrazione (utente e password).