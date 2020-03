L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha aggiudicato la gara per cinque nuovi veicoli elettrici, in direzione della conversione del parco auto della Polizia Municipale.

Lo hanno reso noto il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alla Mobilità e ai trasporti, Carla Mannetti.

“La mobilità sostenibile è uno degli obiettivi strategici previsti nel programma di mandato di questa Amministrazione – hanno dichiarato – Stiamo perseguendo con costanza sia lo scopo di migliorare il trasporto pubblico con l’acquisto di autobus elettrici, sia quello di incentivare l’utilizzo di sistemi e mezzi meno impattanti sull’ambiente, a partire dalle vetture in dotazione alla nostra Polizia municipale”.

L’acquisto delle autovetture elettriche rientra in una delle cinque linee di intervento che l’Amministrazione ha programmato nel “Progetto di mobilità elettrica per la rete viaria di prossimità dei Centri Storici dell’Aquila”, finanziato dal Cipe per un importo complessivo di 5milioni e 700mila euro nell’ambito dei fondi Restart.

L’affidamento della fornitura dei cinque veicoli elettrici prevede il contestuale ritiro in permuta di tre mezzi da rottamare, per un importo di circa 167mila euro. Proprio ieri il Comitato di indirizzo istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri per il coordinamento e il monitoraggio degli interventi per lo sviluppo delle attività produttive e della ricerca nel territorio del cratere sismico aquilano ha approvato un finanziamento per la mobilità elettrica pari a 3,8 milioni di euro, che consentiranno l’acquisto di quindici autobus elettrici previsti dal Piano per la mobilità sostenibile (Pums) del Comune dell’Aquila, che si aggiungeranno ai cinque già in dotazione all’Ama.