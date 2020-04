L’AQUILA – “L’attività consiliare nelle ultime settimane si è concretizzata soltanto con le due riunioni dei capigruppo, una per le comunicazioni di rito da parte del sindaco e l’altra per la partecipazione del manager della nostra Asl. La giunta continua a sfornare delibere, non solo riguardanti il coronavirus, ma anche quelle ordinarie che, prima o poi, dovranno essere vagliate dal Consiglio. Per non parlare della bozza di delibera di giunta 272 che riduceva il potere decisionale a diversi assessori, concentrando su di una struttura verticistica (con a capo il sindaco) tutti i poteri. Inoltre continua lo scontro tra l’assessore Carla Mannetti e l’amministratore unico Giammarco Berardi, riguardo la verifica del piano di ristrutturazione della società Ama spa, effettuata dal revisore legale Maurizio Bucci, il 28 febbraio scorso che, in conclusione della sua relazione, dichiara: ‘… Per tali ragioni, ed esaminata la documentazione attinente il revisore unico esorta l’amministratore unico ad adottare rigorosamente quanto previsto nel Piano di Ristrutturazione e ove si riscontrassero eventuali possibili scostamenti è necessario neutralizzarli …’. Come si evince, i problemi che attanagliavano il nostro Ente non si sono miracolosamente risolti, anzi si sono aggiunti quelli che riguardano l’emergenza, per questo motivo un Consiglio comunale efficiente può meglio interpretare l’umore e i bisogni dei cittadini in quanto loro rappresentanti nell’assise più importante”.

Così in una nota Giustino Masciocco di Articolo 1, presidente della Commissione di Garanzia e controllo.

“Il presidente del Consiglio comunale Roberto Tinari, ancora non scioglie il nodo riguardante le misure di sicurezza da garantire per poter effettuare riunioni dell’assise, gli è stato consigliato di contattare il presidente del Consiglio regionale per poter utilizzare i loro spazi nell’Emiciclo ma ancora non sappiamo se tale richiesta è stata inviata”.

“Comunque sia, lo svolgimento della commissione di Garanzia, con all’ordine del giorno l’esame dei provvedimenti emanati dal sindaco e dalla Giunta durante il periodo dell’emergenza, per valutarne l’efficacia e la legittimità e l’esame della relazione relativa alla revisione contabile sull’Ama spa riguardante il Piano di Ristrutturazione si svolgerà in streaming venerdì 17 aprile alle ore 10,00 non avendo ottenuto l’autorizzazione da parte del presidente del Consiglio di poterla svolgere nell’Aula consiliare”, continua Masciocco.

“Per una dovuta trasparenza, ho già disposto che la registrazione dell’intera seduta sarà disponibile sul sito del Comune nello spazio riservato alla Commissione di Garanzia e Controllo, così ogni cittadino potrà farsi un’idea, ascoltando gli interventi dei protagonisti politici e amministrativi”, conclude Masciocco.