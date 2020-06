L’AQUILA – Giochi a tema, sport all’aperto e corsi di cucina. Sono tra le attività organizzate al Summer Camp targato BlocLand Climbing Center che prenderà il via nei prossimi giorni, proprio nella struttura di arrampicata situata in via Enrico Berlinguer, nel capoluogo. Un progetto messo in piedi grazie alla collaborazione con la scuola aquilana di cucina Qb.

“Abbiamo già diverse richieste da parte dei genitori – spiega a L’Aquila Blog spiega Elias Iagnemma, titolare della palestra insieme a Michele Innocenzi e Andrea Del Vecchio – e siamo pronti ad accogliere i bambini tutti i giorni, a partire dalle 8.30. Non abbiamo inoltre posto alcun limite di tempo alle iscrizioni, che potranno quindi essere effettuate anche nelle prossime settimane”.

“Per quanto riguarda la cucina – aggiunge il gestore della scuola di cucina Qb Fabio Favaloro – l’idea è quella di creare una food experience, cioè un laboratorio attraverso cui i bambini cucineranno giocando il pranzo che poi andranno a mangiare. Il tutto, ovviamente, sempre attenendoci alle misure anti-covid”.