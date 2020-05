L’AQUILA – Un volo in planata che offre una visione insolita e suggestiva della Basilica di S. Maria di Collemaggio dalla lunga prospettiva del prato via via fino all’interno, per percorrere lentamente la navata e concludersi di fronte all’altare.

È l’emozionante sequenza offerta dal video realizzato dalla Soprintendenza per L’Aquila e cratere per accompagnare il lancio del Public Choice Award, un momento importante di partecipazione collettiva in aggiunta al riconoscimento già ricevuto con la recente assegnazione del prestigioso premio European Heritage Award 2020 da parte di Europa Nostra e della Commissione Europea.

Il restauro della Basilica di Collemaggio – riaperta nel 2017 dopo i restauri post sisma 2009 – è l’unico premio italiano assegnato nella categoria “Conservazione” e concorre – insieme agli altri 20 progetti premiati provenienti da 14 Paesi – anche all’assegnazione del Public Choice Award, con una votazione on line aperta fino al primo settembre 2020. I risultati verranno resi noti ad autunno 2020.

Vota anche tu

e aiutaci a diffondere la notizia per la massima partecipazione

Per votare: