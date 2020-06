L’AQUILA – Imbrattato il defibrillatore installato a piazza Palazzo dall’associazione Azimut.

A commentare l’accaduto, il presidente dell’associazione aquilana Alessandro Maccarone con un post su Facebook.

“Qualche scienziato si è divertito a imbrattare il defibrillatore che abbiamo installato a Piazza Palazzo – ha scritto -. Non chiediamo rispetto per noi, ma per tutti i cittadini che in questi anni ci hanno aiutato a rendere L’Aquila Cardioprotetta. Oltre ad essere un bene di tutti, questi strumenti servono a salvare vite ma per qualcuno è giusto deturparli! Il nostro impegno non si ferma, nelle prossime ore ripuliremo questo schifo e aggiungeremo delle mascherine in tutte le postazioni per renderle ancora più funzionali anche in questa fase. Dateci anche voi una mano, aiutateci a controllarli e segnalare anomalie. Odio rancore e inciviltà… Sempre dall’altra parte!”.