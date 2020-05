Palazzo Ardinghelli era in procinto di essere inaugurato proprio nei giorni dello scoppio della pandemia. A parlarne oggi, un articolo de Il Sole 24Ore a firma di Alessandro Monti e Bruno Toscano.

L’attenzione mediatica galvanizzata dall’emergenza sanitaria in atto rischia di dimenticare le altre emergenze. Ad esempio, monitorare la sollecita ricostruzione fisica e sociale nei luoghi colpiti dai fenomeni sismici, segnalando scelte pubbliche inidonee a favorire processi condivisi di rigenerazione urbana, resi ora più difficili dalle misure di contrasto al Coronavirus. Emblematica, a L’Aquila, la concessione di un edificio pubblico appena restaurato a una fondazione di diritto privato “importata” da Roma anziché a un’istituzione della città come il Museo Nazionale d’Abruzzo

Vediamo di che si tratta. Costruito nella prima metà del ’500 su progetto di Pirro Aloisio Scrivà per Carlo V, l’imponente Castello Spagnolo dell’Aquila, danneggiato dal terremoto del 2009, è inagibile e lo sarà ancora per molto. Così il patrimonio del MuNDA, lì ospitato sin dagli anni 50, è stato evacuato ed è visibile in minima parte solo l’arte fino al XVIII secolo negli angusti locali dell’ex mattatoio comunale; mentre le opere della notevole sezione di Arte moderna e contemporanea sono chiuse in depositi o disperse in prestiti. La soluzione più sensata di ricomporne l’unitarietà esponendole nel settecentesco Palazzo Ardinghelli, uno dei pochi edifici statali recuperati dopo il sisma, non ha avuto finora udienza in sede ministeriale. Acquistato nel 2006 dalla direzione regionale MiBAC per le esigenze logistiche dei beni culturali dell’Abruzzo, lesionato dal terremoto e restaurato con 7,2 milioni di euro do- nati dalla Federazione Russa, Palazzo Ardinghelli dovrebbe essere consegnato alla Fondazione MAXXI – che a Roma gestisce il Museo delle Arti del XXI Secolo – in base a un’intesa ministeriale presentata come obbligo legislativo ineludibile. In realtà la legge 205/2017 autorizza la spesa di un milione di euro annui fino al 2024 per realizzare a l’Aquila un generico “centro di arte e creatività contemporanea” ma non indica né sede, né gestore. Senza gara, il Ministero ha scelto Palazzo Ardinghelli per la sede e incaricato la Fondazione MAXXI per la gestione assegnandole un altro milione di euro annui.

Adottate senza coinvolgere il Polo Museale dell’Abruzzo e la cittadinanza, prospettate come necessarie a prestare finalmente attenzione all’arte contemporanea, queste decisioni sembrano ignorare i sistematici apporti che la comunità aquilana, ferita ma ancora vitale, continua a dare alle arti visive e alla loro diffusione; non solo nelle sedi istituzionali ma anche in quelle associative come, ad esempio, MuSPAC-Museo Sperimentale per l’Arte Contemporanea, Angelus Novus-Centro Documentazione Artepoesia Contemporanea e MuBAQ-Museo dei Bambini.

La segnalazione di tali incongruenze e di possibili alternative, apparsa sulla stampa sin dal settembre 2018, ha portato cittadini e associazioni culturali aquilane a rivolgere lo scorso anno un appello al ministro perché Palazzo Ardinghelli fosse destinato alla riapertura della sezione di Arte moderna e contemporanea del MuNDA, anziché a mera succursale della Fondazione MAXXI. Nonostante fosse sostenuto anche da autorevoli curatori e direttori museali, storici dell’arte e archeologi, accademici e docenti universitari, esponenti di società civile e volontariato di altre città, l’appello è stato finora trascurato.

La consegna del Palazzo (appena finiti i lavori) e di un ulteriore milione di euro alla Fondazione MAXXI stride però con la penuria di edifici pubblici agibili nel centro storico e l’esiguità di risorse con le quali gli organi periferici del MiBACT debbono operare. E concedere a titolo gratuito un bene demaniale a una fondazione di diritto privato in presenza di edifici sfitti, mentre la Segreteria regionale e la stessa Soprintendenza pagano canoni di locazione – con il MuNDA tuttora confinato in una sede inidonea al pieno svolgimento dei compiti istituzionali – rischia di richiamare l’attenzione della Procura della Corte dei Conti per eventuali danni erariali.