L’AQUILA – “Nel giorno in cui viene celebrata la Repubblica tutti coloro che hanno realmente a cuore le sorti del Paese scenderanno in Piazza per esprimere il proprio dissenso nei confronti di un governo che ha abbandonato gli italiani, e in particolar modo quelli che maggiormente soffrono per la crisi provocata dal Coronavirus”.

Lo dichiara il portavoce comunale di Fratelli d’Italia, Michele Malafoglia.

“Domani, dalle 10,30 in Piazza Duomo, insieme alle altre forze della coalizione di centrodestra manifesteremo per ricordare quanto, al di là di roboanti proclami lanciati sui social e con dirette streaming, l’esecutivo nazionale sia stato e continui ad essere assente sulle problematiche dei cittadini italiani che, invece, quotidianamente si scontrano con una realtà molto più dura e complessa di quella che premier e ministri dipingono sui giornali. – spiega Malafoglia – L’iniziativa, che si svolgerà in contemporanea in altre decine di città italiane, si svolgerà tenendo conto delle restrizioni che ci sono per contenere il contagio da Covid-19. La distanza fisica dei partecipanti, però, non impedirà che le nostre voci si uniscano per denunciare l’incapacità di un governo assente e lontano dai problemi di questa nazione”.