L’AQUILA – Con quali norme e soprattutto come riprenderanno le attività nei cantieri aquilani? Le linee guida prevedono l’adozione di tutti i nuovi protocolli di sicurezza, indispensabili per poter riprendere i lavori. Come si lavorerà allora, attuando tutte le misure di sicurezza? Saranno efficaci?

Per capire limiti e novità, siamo entrati nel cantiere di Sant’Emidio in piazza Duomo, uno degli aggregati più grandi della ricostruzione post sisma, ma anche uno dei più complessi d’Europa per gli interventi strutturali e di restauro.