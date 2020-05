L’AQUILA – “Da oggi Morgana non solca più le nostre strade. Infaticabile accompagnatrice di turisti, che accoglieva dalla porta dell’Hotel diventato la sua casa, dolce compagnia per chiunque le volesse regalare una carezza. Se n’è andata ieri, dopo che in pochissimi giorni le sue condizioni generali erano precipitate. Purtroppo non si sarebbe potuta più alzare. Abbiamo cercato di fare il meglio per lei, da molti anni, e standole vicino fino all’ultimo istante.

E’ morta senza soffrire, all’età di quasi sedici anni.

Lascia in tutti noi un vuoto grandissimo, la ricorderemo sempre”.

L’annuncio è stato data dalla pagina facebook “I cani dell’Aquila”