L’AQUILA – “Ieri pomeriggio un temporale estivo ha colpito la città dell’Aquila e in pochi minuti si sono registrati allagamenti in diverse zone cittadine e, in particolare, nella zona ovest e lungo via Corrado IV. L’acqua ha sommerso strade e spazi pubblici e nella zona della rotonda di Piazza d’armi ha raggiunto anche negozi ed attività commerciali. Già in passato la zona è stata interessata da piogge intense , che arrecarono danni alla viabilità, con conseguente esporsi economici per le opere di ripristino”.

È quanto scrive in una nota il capogruppo comunale di Cambiare insieme-Idv, Lelio De Santis.

“Penso che sia necessario un piano di interventi di manutenzione stradale e di pulizia delle caditoie in questo periodo di buona stagione, per evitare in autunno danni maggiori alla viabilità ed ai cittadini”, dice.

“In particolare, il Settore opere pubbliche, già sollecito alle verifiche del caso, deve procedere a redigere questo piano di interventi minuti, ma essenziali, e la Asm deve assolvere al suo dovere di manutenzione e di pulizia di tutte le caditoie cittadine, così come prevede il contratto di servizio. Una buona amministrazione comunale si vede e si giudica dalla piccole cose e dalla cura del decoro urbano e dalla pulizia dì strade, piazze e giardini”, conclude.