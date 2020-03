L’AQUILA – “La giunta comunale ha dato il via libera alla realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di demolizione e ricostruzione della ex scuola primaria di Bagno, struttura che, una volta terminata, ospiterà la scuola dell’infanzia di San Benedetto di Bagno”.

Lo annuncia in una nota Laura Cucchiarella, consigliere comunale della Lega L’Aquila, che spiega come “questa opera verrà di seguito inserita nel piano triennale delle opere pubbliche e contiamo possa vedere la luce nell’immediato futuro, godendo anche di un vecchio finanziamento. Traspare ancora una volta l’ormai indiscutibile volontà dell’amministrazione comunale, di prestare seria attenzione alle necessità delle frazioni, anche di quelle più in difficoltà”.

“Senza l’interessamento del gruppo consiliare della Lega e dell’assessore alla Ricostruzione pubblica Raffaele Daniele, il plesso scolastico sarebbe stato soppresso”, fa notare Cucchiarella.

“Ora, invece, si darà vita ad uno degli edifici scolastici più nuovi e funzionali di tutto il comprensorio Cittadino. Il mio personale ringraziamento va ai residenti di Bagno, che grazie alla loro mobilitazione hanno attirato l’attenzione mia e dell’Amministrazione, ma soprattutto all’assessore Daniele, senza il quale non sarebbe stato possibile portare a casa questo importante risultato per la frazione di Bagno”.