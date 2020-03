L’AQUILA – La commissione per la valutazione delle proposte culturali ha dato il via libera alle graduatorie per l’ammissione ai contributi comunali relativi all’anno 2019 e, su proposta del sindaco Pierluigi Biondi, la giunta comunale dell’Aquila ha preso atto delle risultanze dei lavori dell’organismo in questione.

“Questo ci consente – ha dichiarato Biondi – di poter movimentare subito gli oltre 100mila euro che sono stati stanziati dall’amministrazione comunale per l’annualità da poco conclusa, tra contributi ordinari e straordinari. Si tratta di una sessantina di iniziative, di cui 22 allestite per il periodo delle festività natalizie e di capodanno”.

“Invito le associazioni promotrici, e quelle ammesse al contributo ordinario – ha proseguito il sindaco – a rendicontare al più presto l’attività svolta, in modo tale da consentire al Comune di liquidare le spettanze piuttosto celermente. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus ho raccomandato ai dirigenti di procedere speditamente alle liquidazioni e agli impegni di spesa per i contributi, in modo tale da poter venire incontro alle necessità evidenti di fornitori, associazioni e cittadini in questo periodo così difficile. Anche in questo caso vogliamo fare altrettanto. Ogni associazione – ha concluso il sindaco Biondi – riceverà il contributo sulla base dei punteggi assegnati dalla commissione di valutazione che, ricordo, in omaggio alla trasparenza e alla qualità, è composta da esperti di musica, teatro, grafica, arti visive e audiovisive e letteratura, scelti a seguito di apposito avviso pubblico”.