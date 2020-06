Anche a L’Aquila, come in tutta Italia, il centrodestra si è riunito per manifestare contro il governo in merito alla gestione dell’emergenza coronavirus.

A seguire la celebrazione del 74° anniversario della Festa delle Repubblica, con le istituzioni schierate alla Villa Comunale, circa 300 militanti di centrodestra si sono radunati in piazza Duomo. Rispettato il distanziamento sociale, l’uso delle mascherine e molte bandiere tricolori, così come aveva chiesto Salvini.

Presenti tutti gli esponenti politici del centrodestra aquilano: per Fratelli d’Italia, Pierluigi Biondi, il presidente della Regione Marco Marsilio e il segretario regionale Etel Sigismondi; per Forza Italia il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il commissario provinciale, Daniele D’Amario, in rappresentanza del segretario regionale, il senatore Nazario Pagano. Poi l’altro vice presidente, Roberto Santangelo e per la Lega il vice presidente di Giunta, Emanuele Imprudente e il deputato leghista e segretario regionale Luigi D’Eramo.