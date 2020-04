L’AQUILA – “Senza lavoro si muore di fame!”.

Con questo slogan CasaPound Italia annuncia una distribuzione alimentare straordinaria in favore degli aquilani che versano in difficoltà economiche anche a causa del Covid-19.

“L’emergenza Coronavirus – dichiara Simone Laurenzi, responsabile abruzzese della tartaruga frecciata – sta mettendo a dura prova la tenuta economica di tante famiglie, già provate da una depressione da cui l’Italia, e in particolare la nostra terra, non si è mai veramente ripresa. Per questo CasaPound vuole intensificare la propria azione di solidarietà al fianco del popolo italiano: lunedì 4 maggio dalle ore 16:30, nella nostra sede di via Buccio di Ranallo n. 55, distribuiremo viveri e altri articoli di prima necessità a tutti gli aquilani bisognosi del nostro aiuto”.

“L’iniziativa di lunedì – prosegue l’esponente di CasaPound – costituirà la prima di una serie di distribuzioni solidali che, animate dai nostri militanti e dalle sezioni attive sul territorio regionale, avranno luogo in tutte le province abruzzesi. Ancora una volta vogliamo essere il vero sindacato del popolo italiano, nel momento in cui esso è tenuto ostaggio da un Governo incapace di dare certezze sul sostegno alle attività economiche e alle famiglie”.

“A questo scopo – conclude Laurenzi – chiediamo la collaborazione di tutti gli aquilani intenzionati ad aiutarci, i quali potranno donare generi alimentari e prodotti per l’igiene personale contattandoci o consegnandoli direttamente lunedì pomeriggio presso la nostra sede”.