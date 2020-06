Un tuffo al cuore, di ciò che sembra dimenticato ma in realtà non lo e’. Ed è Facebook che me lo ricorda facendo riaffiorare l’angoscia di quel giorno di 41 anni fa.

Domenica 3 giugno 1979. Dodicenne, con tutta la famiglia al seguito dell’Aquila Calcio con quell’amore per il pallone che non sarebbe mai svanito.

È già festa la mattina quando si parte, una carovana di autobus allineati e la ricerca del proprio sul quale salire. Lo individui e prendi posto. Destinazione Cassino per seguire la tua squadra del cuore e coronare una stagione fantastica con lo spareggio per la promozione in serie c2.

Lo spareggio, L’Aquila, lo vincerà primeggiando sull’Avigliano, ma quella partita io, la mia famiglia e tanti altri come noi non la vedranno mai.

Il nostro viaggio, infatti, dopo i cori e l’esultanza della partenza con le bandiere fuori dai finestrini quasi tutti aperti meno che il mio, che di aprirsi non ne volle sapere, si interromperà nella maniera peggiore a Sulmona, contro un ponte, maledetto, che porterà via Carlo, Maurizio, Paolo e Carlo.

C’ero anch’io su quel bus a cantare e scherzare, prima, e a gridare, piangere e disperarsi poi.

Un attimo, all’improvviso, una brusca frenata. Mio padre che mi tiene la testa dicendomi di non voltarmi, sento urla dietro di me e non ce la faccio a non guardare. Quasi un film dell’orrore e il panico che si impossessa di me. Inizio a tremare.

Scendiamo dal bus, cerchiamo di capire dove andare e cosa fare con l’eco della disperazione nelle orecchie e nel cuore. La manina di mio fratello di appena sei anni è ancorata saldamente a quelle di mia madre mentre io mi aggrappo a mio padre quasi inconsapevole come solo un bambino può esserlo in queste situazioni.

Intorno a noi uno scenario irreale: urla, dolore, persone che vagano come fantasmi senza meta, con gli occhi colmi di lacrime.

Ci guardiamo intorno attoniti e ormai consapevoli che la nostra squadra può farcela da sola. La nostra giornata rossoblù si è chiusa qui, nel modo peggiore. Andiamo in stazione e prendiamo il treno per tornare all’Aquila.

Panta rei, tutto scorre. Riprendi a vivere, torni allo stadio, continui a seguire la tua squadra del cuore e hai la fortuna di raccontarla anche in tv per lavoro. Tutto sembra dimenticato, ma non lo è, non lo sarà mai.

“I quattro ragazzi di Sulmona” rimarranno per sempre nei nostri cuori di tifosi e aquilani. Io continuo a ricordarli e ogni volta che vado al cimitero passo a salutarli.

Un abbraccio a Carlo, Maurizio, Paolo e Carlo.

