L’AQUILA – Nella giornata di oggi, i ragazzi dell’associazione Azimut, in collaborazione con la storica azienda aquilana Sorelle Nurzia, hanno consegnato delle colombe pasquali alle forze dell’ordine e armate presenti in città, in occasione delle festività.

“Abbiamo voluto fare questo dono” – si legge in una nota dell’associazione – “per lanciare un messaggio di vicinanza a tutti coloro che ogni giorno, nell’adempimento delle loro funzioni, rischiano la vita per la nostra sicurezza pubblica, ancor più in questa emergenza. Ringraziamo per la sensibilità l’azienda Sorelle Nurzia e tutti i Corpi che hanno accettato il nostro pensiero. Grazie di esserci sempre”.