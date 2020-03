L’AQUILA – “Come Presidenza del Consiglio comunale dell’Aquila, abbiamo attivato il programma Microsoft Teams, a disposizione di tutti i consiglieri comunali già dalla scorsa settimana, uno strumento digitale necessario per svolgere riunioni, Conferenze dei capigruppo e Consigli comunali in videoconferenza”.

Lo rende noto il presidente dell’assise, Roberto Tinari.

“Il Consiglio comunale è la casa della democrazia, non può e non deve fermarsi mai, nemmeno in una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo tutti, in tutta Italia, la più difficile dal dopo guerra e nella storia repubblicana del nostro paese”, conclude.