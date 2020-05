L’AQUILA – “L’Assessorato al Turismo è al lavoro per pianificare la ripartenza del settore turistico del territorio.” Così in una nota Fabrizia Aquilio, Assessore al turismo del Comune dell’Aquila in quota Lega.

“In questi giorni stiamo predisponendo una serie di incontri con le istituzioni e gli operatori del settore per programmare modalità e tempi della ripartenza post emergenziale. Per questa ragione è stato programmato l’ascolto delle realtà del territorio legate all’offerta turistica, come albergatori, guide ed Asbuc, al fine di comprendere le proposte e le esigenze dei rispettivi comparti. Mettere in campo un dialogo costruttivo direttamente con le realtà interessate e costruire misure specifiche per la nostra montagna, rappresenta una priorità dell’agenda politica dell’amministrazione.”