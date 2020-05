L’AQUILA – L’assessore alle Politiche sociali, Francesco Cristiano Bignotti, rende noto che è stata pubblicata la comunicazione riguardante l’approvazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione temporanea di alloggi del Progetto CASE e Map in favore di nuclei costituiti da un singolo componente, di età non superiore a 40 anni, con un reddito complessivo compreso tra i 6mila e i 20mila euro. La comunicazione è riportata in questa pagina del portale istituzionale https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1904&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1 e fa riferimento al bando pubblicato tra l’11 febbraio e il 12 marzo, e i cui termini furono poi prorogati fino al 20 aprile scorso.