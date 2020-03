L’AQUILA – “L’impresa appaltatrice del servizio di pulizia delle zone comuni del progetto Case effettuerà un intervento di sanificazione e disinfezione delle aree esterne del complessi in questione. Le operazioni saranno condotte a titolo gratuito”.

A comunicarlo con una nota il primo cittadino del capoluogo Pierluigi Biondi.

“Ringraziamo la ditta Cooper Pul Scpa per questa iniziativa – ha commentato – che viene attuata a scopo esclusivamente precauzionale e quale ulteriore misura di prevenzione, visto che comunque non ci sono casi riconducibili all’emergenza in questi immobili”.

La ditta in questione, che ha posizionato anche dei volantini all’esterno dei complessi Case con data e ora e dell’operazione, invita a non lasciare all’esterno indumenti, alimenti e animali domestici.