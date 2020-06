L’AQUILA – Dispositivi di protezione dai 6 anni in su, personale adeguato all’età e al numero degli partecipanti e attività che si svolgano il più possibile all’aria aperta e rispettando il distanziamento.

Sono tra le misure che i centri estivi dovranno attuare in vista della riapertura prevista a partire dal 15 giugno prossimo. E con l’ultimo decreto del presidente del Consiglio che ha ripristinato alcune delle attività dedicate all’infanzia, si stanno preparando alla ripartenza anche le molte molte strutture, gli enti e le associazioni che se ne occupano nell’Aquilano. Tutte accomunate dal desiderio di tornare ad accogliere i più piccoli, seppur in modalità diverse rispetto agli anni scorsi.

L’emergenza coronavirus ha infatti imposto nuove regole per evitare il contagio e se si vorrà ripartire, bisognerà farlo attenendosi alla normativa vigente. In Abruzzo e, in particolare, nel capoluogo le riaperture dei centri per l’infanzia sono disciplinate dall’ordinanza regionale 70, firmata domenica scorsa dal governatore Marco Marsilio e in vigore dal 7 giugno, che prevede misure diverse da attuare, ma tutte accomunate dallo stesso obiettivo: evitare gli assembramenti e il contatto ravvicinato, magari organizzandosi in base a specifiche turnistiche.

Al campo estivo “Giochiamoci su” organizzato per il quarto anno consecutivo dall’associazione di promozione sociale aquilana “Sorrisi” della presidente Maura Rotellini, in collaborazione con il circolo didattico “Sivestro” e la ditta individuale “Attivamente”, presso il Musp della scuola elementare Giovanni XXIII, gli iscritti verranno per esempio organizzati 6 gruppi differenti, tra i bambini della scuola dell’infanzia e quelli della scuola primaria.

“La nostra fortuna è che l’edificio che andrà a ospitarci offre spazi abbastanza ampi – spiega l’animatore ed esecutore del progetto Mike Silvi – e tali di permetterci di allestire 6 diverse aree di gioco, in modo tale rispettare le distanze in base al rapporto tra addetti e minori previsto dalla normativa regionale”.

Il rapporto personale-bambini previsto dall’ordinanza deve infatti essere di 1:5 per i bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per quelli da 6 a 11 anni e infine di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.

“Le stesse attività ludiche e sportive – aggiunge – saranno tutte organizzate con l’intento di evitare i contatto ravvicinato e, comunque, continuare a divertirsi. Ci tengo a sottolineare che dietro all’organizzazione di quest’anno c’è stato davvero un grande lavoro. Il tutto è stato possibile ovviamente grazie all’esperienza nel campo dell’animazione infantile accumulata in passato e alla collaborazione di diverse personalità, da Livio Stefanucci dell’ufficio del Patrimonio del comune, alla dirigente scolastica del cirolo’ Silvestro’ Agata Nonnati e alla maestra Antonella Torelli. Oltre che al sostegno del consigliere comunale Paolo Romano. Senza questa équipe, viste soprattutto le difficoltà legate alla pandemia, allestire il campo estivo sarebbe stato difficile se non irrealizzabile”

Lavoro di squadra e sicurezza come obiettivo primario, contraddistinguono anche la realizzazione del campo estivo del villaggio sportivo Contrada Cavalli, dove, dice la presidente del circolo Lia Arciprete “si cercherà il più possibile di stare all’aperto e di evitare di transitare all’interno delle singole strutture”.

“Per rendere più semplice l’organizzazione Saremo purtroppo costretti a chiudere il nostro parco giochi interno, soprattutto perché sarebbe faticoso sanificare quotidianamente gli ambienti e la miriade di giocattoli di cui disponiamo – prosegue -. Per quanto possibile, cercheremo inoltre di dividere i bambini per gruppi, evitando le attività di intersezione e prediligendo le aree esterne sia per lo svago che per lo sport ed è proprio con questo intento che abbiamo deciso di riservare le iscrizioni a un numero ridotto di bambini. Speriamo di farcela, soprattutto per dare una mano ai genitori più impegnati”.