L’AQUILA – “Ad oggi non si rilevano casi di positività accertata al covid 19 nel settore edile dei cantieri della ricostruzione all’Aquila”. Ad affermarlo il responsabile della commissione covid 19 dell’Ance della provincia di L’Aquila, arch. Eliseo Iannini, in relazione all’articolo apparso oggi sul quotidiano Il Messaggero relativo al caso di un contagio di un professionista della Marsica che lavorerebbe nel capoluogo.

“Una conferma importante per il comparto ricostruzione dell’Aquila – prosegue Iannini – che, sin dal momento della ripresa dei lavori successivamente al lockdown, con l’Ance, si è attivato con tamponi e test sierologici agli operai, mettendo a punto un vero e proprio iter virtuoso riconosciuto a livello nazionale e che oggi prosegue con l’attuazione rigorosa di tutti i protocolli di sicurezza”.

La notizia del caso odierno in provincia dell’Aquila arriva dopo giorni di contagi zero che avevano rassicurato la popolazione facendo tirare un sospiro di sollievo. Il due giugno scorso l’asticella però è tornata a salire con 4 nuovi casi e 5 decessi in regione, proprio alla vigilia della fase 3 scattata con la riapertura dei confini regionali.

“Numeri che non devono destare allarmismo”, ripetono gli esperti, ma che consigliano di tenere alta la guardia. Sotto questo profilo sarebbe d’auspicio, proprio per una maggiore attenzione alla situazione generale in continua evoluzione, il ritorno ad una comunicazione quotidiana dei dati del bollettino regionale in Abruzzo, anziché bisettimanale, oltre che il rispetto scrupoloso delle prescrizioni fornite per prevenire il contagio.