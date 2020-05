A L’Aquila tutti mobilitati, rappresentanti delle forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, forze armate, rappresentanti della Provincia e del Comune, in sinergia con il Prefetto, Cinzia Torraco, per affrontare la questione dei controlli concernenti il rispetto del divieto di assembramento e la regola del distanziamento sociale, in particolare nei luoghi della cosiddetta “movida”.

Comportamenti ritenuti allarmanti sono quelli tenuti nei giorni scorsi, dopo la riapertura delle limitazioni alle uscite, soprattutto in centro storico.

Sui social si sono susseguite foto e video di assembramenti, soprattutto a piazza Chiarino, che hanno destato sia stupore sia accondiscendenza per la giovane età e le restrizioni alla socialità subite dai ragazzi.