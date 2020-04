L’AQUILA – Sarà la ricorrenza del 25 aprile, sarà la decisione sul ritiro del buoni pasto, ma il sindaco Biondi in questo momento non sembra essere molto amato da qualche cittadino.

Questa mattina sono spuntate in zona Pettino due scritte che denunciano la rabbia di una parte della popolazione per le scelte di questa amministrazione in un momento di così grave emergenza sanitaria ma anche sociale.