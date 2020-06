Una manifestazione in linea con le celebrazioni nazionali quella celebrativa 74° anniversario della Proclamazione della Repubblica che si è svolta a L’Aquila, alla Villa Comunale. La manifestazione ha previsto l’Alzabandiera, sulle note dell’Inno Nazionale a cura del locale Conservatorio Statale di Musica, la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti, un minuto di silenzio e di raccoglimento, la lettura del messaggio del Ministro della Difesa per concludersi con la lettura, da parte del Prefetto Torraco, del messaggio del Presidente della Repubblica.

Presenti il Prefetto Cinzia Torraco, il presidente della Regione, Marco Marsilio, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, la deputata del Pd, Stefania Pezzopane, il senatore del centrodestra, Gaetano Quagliariello, e una rappresentanza di sindaci. Nessuno schieramento dei reparti in armi interforze e strette misure di sorveglianza e precauzione adottate in ragione del contenimento e contrasto dell’epidemia in atto da Covid-19.