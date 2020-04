Più di 100 milioni di bambini potrebbero essere a rischio di morbillo perché i paesi stanno sospendendo i programmi di vaccinazione per ridurre il rischio di infezione da coronavirus. Questo l’allarme lanciato dai leader internazionali della sanità pubblica.

Finora, 24 paesi a basso e medio reddito, tra cui Messico, Nigeria e Cambogia, hanno messo in pausa o rinviato tali programmi, secondo un consorzio internazionale che include l’UNICEF, la Croce Rossa americana, l’Organizzazione mondiale della sanità, l’Onu e i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie.

A differenza dei paesi più ricchi, in cui i genitori in genere prendono appuntamenti per seguire un programma di vaccini presso cliniche o uffici pediatrici privati, questi paesi vaccinano un gran numero di neonati e bambini in strutture comuni.

Il dottor Robin Nandy, capo del servizio vaccinazioni dell’Unicef, ha riconosciuto che trovare un equilibrio tra la protezione contro la diffusione di Covid-19, la malattia causata dal coronavirus, e malattie come il morbillo è delicato e difficile, ma necessario.