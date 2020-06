La documentazione

“Il lavoro di documentazione e valorizzazione ha interessato non solo il Gran Sasso ma anche la montagna abruzzese della Majella e altre zone dell’Italia centrale e, naturalmente, i territori degli altri partner: i Pirenei in Francia, i massici del Portogallo centrale, le zone rurali dei Paesi Baschi in Spagna e i monti Tatra in Polonia. «Nove anni fa – racconta l’antropologo abruzzese Gianfranco Spitilli – era solo un’idea mia e del collega francese Fabrice Bernissan. Immaginavamo una rete di ricerca federata in un progetto di cooperazione internazionale. Da cosa nasce cosa e oggi, di fatto, è il progetto sulla memoria orale più importante d’Europa»”.