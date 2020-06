L’AQUILA – La Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli” ha trasferito i propri uffici organizzativi ed amministrativi presso il prestigioso Palazzo Di Paola su Corso Vittorio Emanuele II 95, angolo con Via Verdi.

Già dal 2018 nello stesso Palazzo Di Paola l’Ente Musicale ha aperto il Laboratorio Culturale che ha ospitato eventi, incontri, seminari con illustre personalità di livello internazionale e dove ha trovato posto la collezione di strumenti musicali Accardi-von Bussel.

Con il trasferimento degli uffici, hanno trovato posto anche la Biblioteca Musicale con più di 5 mila partiture provenienti in gran parte dal Fondo Guido M. Gatti ed altri volumi di pregio, nonché l’intera Audioteca costituita principalmente dalla collezione discografica “Ing. M. Salabè”.

Negli stessi ambienti sono stati sistemati vari arredi del patrimonio storico dell’Ente Musicale in attività dal 1946, fra le prime sette istituzioni musicali riconosciute dal Ministero per i Beni Culturali dell’età repubblicana.

Dalla fondazione la sede dell’Ente Musicale è stata all’interno del Castello cinquecentesco, tuttora sede legale, con l’Auditorium “Nino Carloni” ritenuta una delle acustiche migliori del mondo. Dopo il sisma del 2009 la Barattelli ha trovato varie sistemazioni, prima presso la SPI Tecno all’interno del Tecnopolo d’Abruzzo, poi nei container della Soprintendenza al Parco del Castello e negli ultimi anni in via Strinella.

“In attesa di poter rientrare nella sede storica del Castello cinquecentesco, siamo estremamente felici di essere tornati nel cuore del centro storico cittadino, grazie alla straordinaria generosità del nostro Presidente Onorario Ing. Vittorio Di Paola, uomo di profonda sensibilità e attenzione verso la musica e la cultura in generale”, dice in una nota il presidente dell’Ente, maestro Giorgio Battistelli.

Il direttore artistico Fabrizio Pezzopane: “Abbiamo già programmato l’attività estiva, studiando soluzioni alle varie problematiche legate al particolare momento che stiamo vivendo. Faremo in modo che questa nuova sede di Palazzo Di Paola diventi un punto di riferimento aperto a tutti, non solo per eventi ma anche per trascorrere qualche ora magari a leggere un libro o ascoltare un brano musicale: Palazzo Di Paola come Palazzo della Musica”.

I nuovi uffici della Barattelli sono regolarmente aperti al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì ore 9–13 e 15-17 ma, per il rispetto delle normative vigenti, è richiesto un preavviso telefonico allo stesso numero 0862-24262, oppure alla mail barattelliconcerti@barattelli.it. Tutte le informazioni sul sito www.barattelli.it.