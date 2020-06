L’AQUILA – La pandemia, nella sua fase di maggiore acuzie, ha determinato uno stravolgimento della organizzazione sanitaria, sia territoriale, che ospedaliera: in tutta fretta ed urgenza sono stati allestiti numerosi posti letto nelle terapie intensive e i medici del territorio sono stati mobilitati per affrontare l’emergenza.

Addirittura in Lombardia e nelle Marche sono stati creati due reparti/ospedali Covid per fare fronte alle mutate esigenze.

“Non v’è dubbio che la pandemia ci lascerà, speriamo presto, nuovi interrogativi sull’assetto organizzativo della sanità, sia a livello nazionale che regionale – si legge in una nota di Sinistra Italiana – . In particolare, come dovrà essere riorganizzata la rete della medicina territoriale? Quale sarà il ruolo dei medici di medicina generale nei rapporti con l’ospedale? Quale dovrà essere la riorganizzazione ospedaliera che dovrà sicuramente attrezzarsi per vincere le nuove sfide, senza tralasciare, anzi potenziando l’attività ordinaria? Potranno i piccoli ospedali avere un nuovo ruolo?”.

“A questi interrogativi tenteremo di dare una risposta, o quanto meno cercheremo di fare una riflessione nell’incontro che si svolgerà questa sera sulla piattaforma jitsi meet, stanza ‘sinistra italiana’, organizzato dal Circolo Sinistra Italiana L’Aquila, con l’intervento di numerosi esperti, moderati dal dott. Giuliano Di Nicola“, si legge nella nota.