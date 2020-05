La Protezione Civile chiede al governo di prorogare lo stato d’emergenza sanitario a causa del Coronavirus di altri sei mesi: l’attuale scadenza è fissata per il 31 luglio, così facendo diventerebbe il 31 gennaio 2021. La proposta è contenuta nelle indicazioni inviate dai singoli ministeri e dipartimenti in vista del Decreto Rilancio.

Lo stato di emergenza – Il 31 gennaio il governo aveva dichiarati lo stato di emergenza per il coronavirus per sei mesi e nominato Commissario straordinario Angelo Borrelli. Il 21 febbraio scoppiano i primi focolai nel Veneto e in Lombardia.