L’AQUILA – La porta del Bataclan, dipinta dall’artista Banksy per commemorare le vittime dell’attentato terroristico avvenuto a Parigi nel 2005, esposta al tribunale dell’Aquila sotto ai riflettori della stampa anche internazionale, dopo il clamoroso ritrovamento ieri in Abruzzo, per una conferenza stampa della magistratura e dei carabinieri in cui, per la verità, a prevalere è stata la riservatezza sulle indagini che sono ancora i corso.

Dipinta nel giugno 2018, la porta era stata rubata il 26 gennaio 2019. È stata ritrovata ieri in un casale della campagna teramana, tra i comuni di Sant’Omero e Tortoreto, a seguito di un’indagine condotta dalla Procura distrettuale Antimafia dell’Aquila, dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica (Teramo), in collaborazione con la polizia francese.

“Non abbiamo arrestato nessuno, abbiamo arrestato la porta che è la cosa più importante” ha precisato Michele Renzo, procuratore della Repubblica.

“Se i responsabili dell’occultamento sono degli esperti o degli sprovveduti? Sono dettagli irrilevanti”, ha affermato rispondendo a precisa domanda dei cronisti. “Crediamo nel complesso di diritti che fondano la nostra idea di libertà e in questa opera li riconosciamo tutti. E anche lo sfregio apportato alla libertà dall’attentato del 2015. È per questo che sono particolarmente felice del recupero, arrivato all’esito di cooperazione giudiziaria che in ambito europeo è ormai abbastanza diffusa e collaudata”.

“La cattiva notizia è che non abbiamo molti dettagli”, ha ammesso Renzo, “perché la cooperazione giudiziaria non è dire che ognuno fa quello che gli pare ma che si procede all’unisono per un risultato comune. Noi abbiamo fatto la nostra parte ma per quanto riguarda le indagini fatte in Francia abbiamo un patto implicito di riservatezza che non intendiamo tradire”.

Alle domande su quale sia movente del furto e dell’occultamento, il procuratore ha spiegato che “non abbiamo elementi concreti per pensare a un movente diverso da quello economico e questo esaurisce le informazioni che possiamo dare. Confidiamo che in tempi brevi opera possa tornare al posto dal quale è stata sottratta”.

A margine della conferenza stampa, Renzo ha precisato che il reato per il quale si sta procedendo è quello di furto, senza però escludere ulteriori sviluppi di un’inchiesta che – ha rimarcato – è francese e non italiana.

Presenti in conferenza stampa anche il pm della Procura dell’Aquila David Mancini, il comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Ancona, Carmelo Grasso, il comandante provinciale dei carabinieri di Teramo Emanuele Pipola, il comandante dei carabinieri di Alba Adriatica Emanuele Mazzotta e Christophe Cengig della polizia francese.

“Perché l’opera era in Abruzzo? Abbiamo ricevuto degli input e abbiamo cercato di dargli un’anima, abbiamo dato direttive e usato strumenti investigativi tecnologici a disposizione – ha illustrato Mancini -. Non ci sono magie o colpi scenografici, solo l’aver creduto nel concetto della cooperazione. L’opera è stata portata e conservata in Abruzzo, spostata in vari luoghi, occultata in modalità non consone a un’opera di questo pregio e attraverso un reticolo di accertamenti è stato possibile individuarla”.

“Esprimo soddisfazione per il contributo dato dalla compagnia Alba Adriatica e dal Nucleo tutela patrimonio culturale – ha commentato Pipola -. La porta era stata sottratta a tutti, al locale, ai parigini e ai cittadini del mondo, siamo felicissimi di averla potuta restituire alla comunità”.

“Le indagini sono iniziate a metà marzo, nella prima fase della pandemia – ha ricordato il comandante dei carabinieri di Alba Adriatica – . Ho compreso subito quale poteva essere l’esito finale auspicato e mi ha coinvolto in modo entusiasmante. L’attività si è sviluppata sulle informazioni del personaggio che si riteneva in possesso dell’opera. Abbiamo quindi raccolto un numero importante di informazioni su di lui e sui suoi legami, in modo da localizzare abitazione, che non era quella del soggetto, in cui ieri mattina è stata recuperata la porta. Il casolare era occupato da cittadini cinesi, su cui faremo accertamenti ma che sembravano assolutamente inconsapevoli dell’importanza dell’opera, mentre il soggetto che ce l’ha portata ne aveva disponibilità e si trovava in un locale di sgombero”.

Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla vicenda, a partire da quelli che possono riguardare l’uomo coinvolto ritenuto responsabile di aver custodito la porta almeno nell’ultimo periodo.