L’AQUILA – Piazza Duomo nel silenzio. Sono stati montati gli allestimenti per la commemorazione. Dopo 11 anni il centro dell aquila è ancora deserto e silenzioso. Ai lati della piazza un faro azzurro. Non ci sarà la fiaccolata in ricordo delle vittime. Non ci saranno i rumori dei passi degli aquilani. Ma solo silenzio e luci.