L’AQUILA – Il mondo della musica aquilana perde un Maestro. Muore Paolo Cerasoli, anno 1949, musicista e docente della cattedra di Organo e Composizione Organistica presso il Conservatorio A. Casella di L’Aquila.

Ha svolto attività artistica sia come organista che direttore d’orchestra. Come organista ha tenuto concerti in tutto il territorio nazionale, in nord Europa, in Asia e in America.

Uno degli ultimi messaggi lasciti sul suo profilo fb all’amico Carmine Gaudieri: