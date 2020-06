L’AQUILA – Malumori e irritazioni nel Partito democratico aquilano per la mossa, giudicata improvvida, del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, che ha prima fatto filtrare la volontà di abbandonare il partito, poi ha chiesto l’iscrizione al gruppo Misto all’Emiciclo, e infine è tornato sui suoi passi annunciando la costituzione di un’associazione politica complementare ai dem.

Il confronto più acceso nella convulsa giornata di ieri è andato in scena su un gruppo Whatsapp di dirigenti e militanti aquilani: “A me di cose ne sono piaciute meno di te e sono stato fra quelli più critici nei confronti della precedente gestione (quella che è riuscita a perdere con Biondi) ma questa città non può diventare la città dei ‘Gerosolimi’ e dei piccoli opportunismi. Questa cosa non mi piace ed offende la nostra storia comune”, ha scritto Carlo Benedetti, presidente del Pd dell’Aquila.

Il riferimento è all’ex assessore regionale Andrea Gerosolimo, protagonista del civismo, consigliere provinciale di centrodestra, poi eletto all’Emiciclo col centrosinistra e alle ultime regionale di nuovo nello schieramento di centrodestra, dove ha candidato la moglie Marianna Scoccia, eletta con l’Udc che nelle settimane scorse ha abbandonato la maggioranza per avvicinarsi a Italia Viva di Renzi.

L’intervento di Benedetti era in risposta a un messaggio con cui Pietrucci provava a spiegare la sua scelta, non del tutto biasimata da Stefania Pezzopane, deputata del Pd che ha ricordato le varie esperienze di ampliamento degli schemi della sinistra aquilana, fino a quella successiva alla mancata rielezione a presidente della Provincia.

“Il Pd certo non è autosufficiente, non lo è mai stato. Sempre, per vincere, e per governare, abbiamo costruito alleanze”, ha scritto, ricordando il caso di “Convenzione Democratica dove il Pci rinunciò al simbolo per mettere in lista Pannella, Fabiani e Lopardi oltre al Pci. Stiamo parlando di tanti anni fa. Poi abbiamo costruito alleanze con Centi, e poi con Massimo Cialente per due volte, vincendo”.

“Insomma dalla Genziana (lista promossa da Pannella, ndr) in poi, le alleanze sono sempre state il nostro forte – ha fatto osservare la Pezzopane – . Ma vinciamo solo se il Pd, nell’alleanza è forte, autorevole, unito. Non una coperta tirata da più parti e stracciata in malo modo”.

Dunque “ben vengano associazioni, liste civiche – ha aggiunto – io stessa ne fondai una dopo la sconfitta delle provinciali per non disperdere quel 46% che avevo preso in Provincia. Ma il Pd è fondamentale, senza un Pd forte, rispettato, empatico non si va da nessuna parte”.

E a far discutere è stata anche l’intervista di Pietrucci a L’Aquila Blog, in cui ha teso una mano ad Americo Di Benedetto, l’avversario alle primarie per il sindaco del 2017 che lo ha sconfitto salvo poi perdere le elezioni: “Quella parte di città che tu spesso chiami ‘pancia’ ha già trovato altri efficacissimi canali clientelari – ha scritto Benedetti – . L’altra città invece (quella che noi vogliamo rappresentare) chiede coerenza, competenza e lavoro: per un po’ non ci saranno più scorciatoie, forse è per questo che anche Di Benedetto (che tu definisci oggi vittima del Pd) oggi è scomparso dalla scena politica”.

Un’accusa quella di Benedetti, che non ha mai nascosto antipatie politiche nei confronti di Di Benedetto, alla quale Pietrucci ha risposto facendo osservare come “non è scomparso, te lo assicuro e sta lavorando, aggregando, anche tra le persone iscritte in questa chat. O vogliamo vivere nelle ipocrisie?”.