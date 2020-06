L’AQUILA – Una persona che si faceva in quattro per aiutare gli altri, racconta a Laquilablog suo padre, Giggino, Monica Scipioni figlia del conosciutissimo personaggio della palla ovale aquilana. Giggino, che con la maglia neroverde ha vinto i primi due scudetti della Polisportiva nel 1967 e 1969 e poi ha trascinato questa passione nella Old Rugby, non è riuscito a vincere la lunga malattia che ha combattuto con tenacia inaspettata.