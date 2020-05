L’AQUILA – Domenica 10 maggio 2020, alla Chiesa di S. Maria del Suffragio in Piazza Duomo a L’Aquila, alle ore 17:30, avrà luogo il consueto appuntamento settimanale con la celebrazione della S. Messa della V DOMENICA DI PASQUA, senza la presenza dei fedeli e secondo le modalità stabilite dalla direttiva ministeriale. La Santa Messa sarà concelebrata da alcuni parroci della Città di L’Aquila. La celebrazione potrà essere seguita attraverso la diretta streaming su www.abruzzoweb.it, su www.laquilablog.it oppure sulla pagina www.facebookcom/SantaMariaDelSuffragio/

Nella V domenica di Pasqua il vangelo tratto Giovanni al capitolo 14, tratta del dialogo di addio di Gesù ai suoi discepoli. Gesù, annuncia che per vedere Dio occorre seguire l’uomo Gesù. In questo brano del vangelo, Gesù chiede ai discepoli di aver fede e di non essere turbati. Di fronte a un distacco, si prova dolore per la persona che se ne va, ma anche smarrimento e ansia per il futuro proprio e della comunità che era legata vitalmente alla presenza che ora non c’è più. Gesù sta chiedendo ai discepoli di aver fiducia nelle parole che lui ha detto e che raggiungono anche noi per mezzo del vangelo. ‘In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre’. Queste parole finali di Gesù attestano la potenza della fede. Qui Gesù dice che ogni credente è un suo successore e a ogni credente è affidato il compito di lasciare agire in lui la potenza del Signore stesso. Noi cristiani non possiamo dire nulla di Dio se non ciò che vediamo in Gesù Cristo. E lo possiamo narrare solo quando facciamo della sua vita la nostra vita.