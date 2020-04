L’AQUILA – La gravidanza è un periodo estremamente delicato nella vita di una donna e affrontarlo durante l’isolamento da coronavirus può essere difficile per tutte. Prima della nascita dei propri figli, possono infatti essere moltissimi i momenti e le emozioni che rischiano di essere contaminati dall’ansia e dai pensieri negativi legati all’emergenza e nel frattempo bisogna anche gestire gli ormoni e i cambiamenti del proprio corpo.

Non a caso, sono diversi gli esperti che negli ultimi mesi si sono messi in moto per aiutare le future mamme ad affrontare con serenità la dolce attesa. Tra questi anche la personal trainer originaria di Silvi (Teramo), ma aquilana di adozione, Ines Mancinelli che ha appunto ideato HappyMum Preparto, un programma sportivo dedicato tutte coloro che, tramite l’esercizio fisico, vogliono iniziare a rafforzare il legame con il proprio piccolo e prepararsi intanto con serenità al momento della nascita.

Laureata in Scienze motorie e già conosciuta nel capoluogo per aver iniziato, anni fa, le sue concittadine alla pratica del MammaFit, la ginnastica con il passeggino realizzata per offrire la possibilità di rimettersi in forma nel delicato periodo del post-parto, Ines già da tempo si occupa di personal training online e solo qualche settimana fa, ha deciso di tornare a rivolgersi proprio alle mamme proponendo un percorso aperto a tutte quelle persone che vogliono continuare a fare sport a casa e, al contempo, stare in compagnia dei propri figli.

HappyMum Preparto partirà invece proprio in questi giorni, dando così l’occasione anche alle donne in dolce attesa di ritagliarsi del tempo per se stesse, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, in cui le piscine, le palestre e i fitness club sono chiusi al pubblico per contenere il rischio di contagio.

“Da donna e mamma so benissimo che fa davvero strano vedere il proprio corpo che cambia – spiega a L’Aquila Blog -, per non parlare delle emozioni e delle sensazioni con cui si deve avere a che fare per tutti i 9 mesi. Ecco perché, facendo riferimento alle mie esperienze pregresse e alle competenze accumulate negli anni grazie al mio lavoro, stavolta ho voluto realizzare qualcosa di utile ad affrontare con serenità il bellissimo cammino della gravidanza “.

Si tratta ovviamente di esercizi pensati per persone in buona salute e che stanno vivendo il periodo gestazionale senza particolari complicazioni, per cui, consiglia tra l’altro la stessa Ines “è invece necessario rivolgersi sempre a medici e operatori sanitari che sapranno indicare al meglio i percorsi più adatti da seguire”.

“Mi piacerebbe far capire a tutte – aggiunge inoltre – che la gravidanza non è una malattia ma semplicemente stato emotivo, emozionale e muscolare diverso dal solito, durante il quale, avendo a disposizione i giusti strumenti, si può comunque continuare a pensare al proprio benessere fisico”.

Un modo alternativo per volersi bene, quindi, soprattutto adesso che tutti sono costretti a rimanere in casa e attraverso cui, “poter mettere tutte le future mamme in condizione di ottenere l’energia necessaria, anche grazie alla forza e motivazione di gruppo e al sostegno di un’esperta del settore fitness”.

Quelli di Ines, infatti, non semplici corsi online da seguire senza supervisione, ma vere e proprie classi in cui ci si conosce, ci si confronta e si è perennemente in contatto. Sia con gli altri iscritti che con lei.

“Il mio non è solo un metodo per restare in forma – afferma la personal trainer – ma anche un modo per dedicarsi del tempo e ritagliarsi il proprio spazio, abbattendo la credenza che si può essere seguiti nel modo giusto solo attraverso il contatto diretto con l’istruttore. Per avere la reale percezione le mie classi si compongono di poche persone, che seleziono personalmente tramite un colloquio in videochiamata, in modo da riuscire a rimanere in contatto con tutte allo stesso modo”.