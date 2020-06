L’AQUILA – Marco e Ginevra, due gemelli di quindici anni, due adolescenti come tanti, alle prese con il lockdown si raccontano. E’ la generazione internet (I-generation) sempre connessa e cresciuta con dispositivi touch-screen. Nelle loro case, all’interno delle loro camerette, dietro ai loro smartphone, tablet, laptop, apparentemente, tranquilli, quasi a loro agio. Ma è davvero così? Come hanno vissuto questa esperienza chiusi in casa gomito a gomito, il rapporto con i genitori obbligati a una convivenza no-stop alla quale non erano abituati, la didattica a distanza con la mamma in smartwoking nella stanza accanto, le difficoltà di vedere gli amici solo in video-chat, la privazione dell’indipendenza e della libertà in un momento di crescita, le ansie e le aspettative condivise sui social, rimasti l’unica finestra sul mondo, chiusi in camera, lasciando fuori il mondo reale.

Com’è stata quest’esperienza?

G: All’inizio è stato un po’ difficile. Una cosa nuova che non avevo mai affrontato e neanche immaginato, prima.

M: Insomma. Un po’ strana, un po’ pesante e un po’ particolare. Devo ammettere che non mi è dispiaciuta, né mi ha spaventato.

L’idea di non andare a scuola vi piaceva?

G: Da subito sembrava divertente ma la novità è durata poco. E’ diverso seguire le lezioni da casa o a scuola. E’ più divertente stare con i compagni mentre a casa non puoi fare molto, alla fine ti annoi. E poi ti stanchi di più a stare quattro ore seduta davanti allo schermo, pian piano iniziano a mancarti i banchi, la classe, il suono della campanella, i compagni e anche i professori.

M: Per me l’esperienza delle video-lezioni è stata più interessante anche per il fatto che fosse diventato un obbligo formativo stare al computer o al cellulare per molto tempo, rispetto alle faticose concessioni familiari di prima del lockdown.

Il rapporto con gli insegnanti?

G: In parte uguale per me, anche se penso che per gli insegnanti sia stato più difficile. In classe chi disturba è facilmente identificabile, come chi non segue le lezioni o non capisce la spiegazione. Da dietro un pc deve essere stato tutto più falsato con molta meno interazione.

M: Per me i rapporti non sono cambiati.

Che vi è mancato di più?

G: Non poter vedere gli amici se non tramite gli strumenti digitali, e lo stare all’aria aperta anche per sfogarci e allontanarci dall’ambiente familiare. Tutto il giorno con i genitori è stato pesante; non sono abituata a vedere mamma dentro casa tutto il giorno. Prima, quando rientrava dal lavoro, aveva sempre qualcosa da fare mentre con il lockdown la sua presenza è stata un po’ troppo presente. Poi, a me in particolare, è mancato il mio cavallo. Ora è un mese che ho ricominciato ad allenarmi e sono felice, non vedo l’ora di riiniziare a fare le gare.

M: La convivenza forzata h24 con tutta la famiglia ha creato una mancanza di autonomia e riservatezza anche nella condivisione degli spazi e questo mi è pesato molto. I rapporti con gli amici tra Whatsapp e Facetime non sono mancati e la tecnologia in questo senso ci ha facilitato. Rispetto a molti, avendo il cane, non ho sofferto il senso di reclusione di alcuni miei compagni che non sono mai usciti da casa.

Quali svaghi? Televisione, videogiochi, musica?

G: Durante il lockdown in realtà ho scoperto cose che non avrei mai immaginato di fare per passare nel miglior modo possibile il tempo. Ho iniziato ad allenarmi dentro casa e fare ginnastica con i tutorial su youtube o con i consigli del professore di educazione fisica. Oppure ho cucinato guardando le trasmissioni televisive e le ricette su internet. E’ stato divertente!

M: Ho scoperto molte cose nuove di me stesso: allenarmi a casa con i pesi e aiutare nelle faccende domestiche che ho capito non piacermi molto, in realtà. Poi i videogame, i video su YouTube, i giochi in rete con altri amici. Ho iniziato anche a creare clip personalizzate su Instagram per insegnare nuovi trucchi di gioco da condividere con gli amici social del mio gruppo.

Cosa vi ha lasciato quest’esperienza? La paura del virus?

G: Ho imparato a prendermi i miei spazi, a dedicarmi più a me stessa, a riflettere. Ogni giorno imparo a conoscermi ed essere più consapevole di ciò che sono, di ciò che voglio e di ciò che mi rende felice. Paura? No, anche perché all’inizio il fatto che si parlasse di casi in Cina, così lontana da noi, non mi ha fatto vivere con la percezione che potesse coinvolgerci. Poi, quando si è iniziato a parlare di casi in Italia, un po’ di preoccupazione in più c’è stata, ma paura no.

M: Ho iniziato a condividere da subito le notizie sul virus con i miei amici tramite Telegram e questo mi ha aiutato molto a capire cosa stava succedendo, cercando di informarmi il più possibile per non lasciarmi coinvolgere emotivamente. Non mi sono mai sentito impaurito, anche se sono consapevole del rischio e rispettoso delle regole.

La vita tornerà come prima?

G: Penso proprio di no, dalle mascherine al distanziamento sociale non sarà più la stessa la vita dopo il lockdown. Oggi mi sono talmente abituata alla mascherina che mi sembra strano non averla. Anche la scuola sarà diversa. Già parlano di orari diversi, ricreazione azzerata e doppi turni. In realtà ho voglia di tornare a scuola, prima sembrava impossibile potesse mancarmi così tanto.

M: Capisco ovviamente il pericolo della situazione ma ho come la certezza che tutto tornerà come prima.

In modo diverso per ognuno di noi, e per questa generazione in particolare, il coronavirus sarà ricordato come uno spartiacque delle nostre vite.