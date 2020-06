L’AQUILA – “Ho preferito ripartire più tardi per ‘capire bene la situazione, dice a Laquilablog Maurizio De Luca, titolare del chiosco e dell’enoteca La Fenice a L’Aquila, abbiamo predisposto banconi per il servizio esterno, l’interno del chiosco, è solo per il personale. Punto di forza, il nostro spazio naturale al quale si aggiungono altri 36mq per garantire ulteriore distanziamento”.

“Partiamo con colazioni e aperitivi, con la speranza di poter tornare a fare serate nel corso dell’estate. La paura degli assembramenti? Difficile gestire la situazione, dice Maurizio, confido molto sul buon senso di ognuno”.