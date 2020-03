La US Food and Drug Administration ha annunciato di aver autorizzato l’uso del primo test diagnostico rapido in grado di rilevare il nuovo coronavirus in circa 45 minuti.

L’autorizzazione è stata rilasciata venerdì e i test inizieranno la spedizione la prossima settimana, secondo una dichiarazione della Cepheid con sede in California, la società che produce i test.