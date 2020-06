NAVELLI – Alla scoperta dei gioielli architettonici, religiosi e storici di Navelli (L’Aquila). Questo il senso della “Domenica nel borgo” che prenderà il via domenica prossima a partire dalle 10,00 nel centro del capoluogo dell’omonima piana.

“L’iniziativa realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Pro-Loco, l’associazione borghi più belli d’Italia e il consorzio per la tutela dello zafferano aquilano”, dice in una nota il sindaco di Navelli Paolo Federico, “vuole offrire subito l’opportunità di sperimentare una nuova forma di turismo di prossimità e contribuire alla rinascita post emergenza covid-19. Per questo invitiamo tutti gli interessati a passare delle ore nel nostro borgo per ammirarne le bellezze, degustarne le prelibatezze culinarie e farsi coinvolgere dalle suggestioni storiche, religiose e culturali”.

In particolare, dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00, di domenica 21 a Navelli saranno aperte la chiesa Madonna del Rosario, Palazzo de Roccis, la chiesa San Sebastiano, la chiesa di Santa Maria in Cerulis e il cortile Palazzo Santucci, mentre nella vicina frazione di Civitaretenga, sarà possibile ammirare la chiesa e il convento di Sant’Antonio, quella di Sant’Egidio e della Madonna delle Grazie.

Alcune di queste strutture sono state interessate dai lavori di adeguamento e ricostruzione post sima. Un motivo in più per visitarle.

Inoltre, per facilitare la presenza dei turisti saranno aperte le seguenti attività: il bar Sotto il Castagno, il ristorante bar Crocus, l’antica taverna, la cooperativa Altopiano di Navelli (Zafferano dell’Aquila Dop) e l’azienda Agricola Papaoli Alfonso (Ceci di Navelli presidio Slow Food).

L’iniziativa vuole essere un primo segnale concreto per sviluppare il turismo di prossimità e nasce proprio per contribuire al rilancio delle attività economiche del territorio, messe a dura prova dall’emergenza covid-19, offrendo la possibilità di scoprire veri e propri gioielli storici e architettonici vicini e a volte poco conosciuti.