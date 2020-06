L’AQUILA – Ha trascorso undici lunghi anni sotto alle intemperie, che probabilmente hanno anche contribuito ad aggravarne i danni, nel disinteresse generale. È per questo che oggi sono come una beffa quella postilla, alle ultime due righe della missiva inviata al Segretariato regionale e all’Arcidiocesi dell’Aquila, con cui la Soprintendenza per L’Aquila e il cratere evidenzia “l’urgenza di un intervento temporaneo di copertura dell’area di crollo al fine di preservare il complesso dall’ulteriore degrado che potrà derivare dall’ulteriore esposizione alle intemperie”.

La comunicazione è quella contenente l’autorizzazione definitiva ai lavori di ristrutturazione e restauro del Duomo del capoluogo, che insieme alle chiese di San Marco, Santa Maria Paganica, Santa Maria del Suffragio e Santa Maria di Collemaggio ha subito il crollo totale di una porzione di copertura del transetto e delle murature annesse, con gravi conseguenze per la restante struttura delle navate e importanti perdite per quanto riguarda gli apparati decorativi sottostanti.

La cattedrale, così come gli altri luoghi di culto, ad eccezione di Collemaggio e della chiesa delle Anime Sante, restituite ad antico splendore grazie all’intervento, rispettivamente, dell’Eni e della Repubblica Francese, è drammaticamente indietro, se si considera che solo in questi giorni è arrivato l’ok al progetto di recupero con l’atto di autorizzazione che è stato formalmente trasmesso al Segretariato che è soggetto attuatore dell’intervento.

In undici anni la chiesa di San Massimo è stata esposta a pioggia e neve e ha subito anche i vari eventi sismici, a partire da quelli più importanti dell’agosto 2016 e del gennaio 2017. Ma nessuna istituzione ha mai preso l’iniziativa per una copertura provvisoria che potesse salvaguardare un bene così prezioso, considerando peraltro che le indagini archeologiche – inizialmente non previste – hanno confermato la rilevanza della stratificazione del sottosuolo della cattedrale, portando alla luce ambienti sepolcrali e porzioni di paramenti murari risalenti alla chiesa originaria e precedentemente non noti.

Solo oggi, nell’autorizzazione trasmessa al Segretariato e alla Curia, la soprintendente Alessandra Vittorini esorta la realizzazione di una copertura considerandola “urgente”.